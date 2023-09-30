Досрочные парламентские выборы в Словакии

By Euronews

Один из претендентов на победу обещал свернуть военную помощь Украине

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В Словакии в субботу — досрочные парламентские выборы, назначенные после развала правящей коалиции в мае этого года.

Претендентами на победу обозреватели называют либеральную партию «Прогрессивная Словакия» и левое движение «Курс — социальная демократия» под руководством экс-премьера Роберта Фицо, предвыборная кампания которого была наполнена популистскими лозунгами, среди которых были и антиевропейские, и антиамериканские. Он обещал, среди прочего, свернуть военную помощь Украине — при этом подчеркнув, что не прекратит гуманитарную поддержку. Также Фицо выступает за ужесточение миграционного контроля.

Согласно опросам, партии идут практически вровень, и ни одна из ведущих сил не может рассчитывать на абсолютное большинство. Какая бы партия не вышла формальным победителем, ей, по мнению аналитиков, будет очень нелегко сформировать работающую коалицию.