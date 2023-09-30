EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Досрочные парламентские выборы в Словакии

Плакаты главных претендентов на победу
Плакаты главных претендентов на победу Авторское право Petr David Josek/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Один из претендентов на победу обещал свернуть военную помощь Украине

РЕКЛАМА

В Словакии в субботу — досрочные парламентские выборы, назначенные после развала правящей коалиции в мае этого года.

Претендентами на победу обозреватели называют либеральную партию «Прогрессивная Словакия» и левое движение «Курс — социальная демократия» под руководством экс-премьера Роберта Фицо, предвыборная кампания которого была наполнена популистскими лозунгами, среди которых были и антиевропейские, и антиамериканские. Он обещал, среди прочего, свернуть военную помощь Украине — при этом подчеркнув, что не прекратит гуманитарную поддержку. Также Фицо выступает за ужесточение миграционного контроля.

Согласно опросам, партии идут практически вровень, и ни одна из ведущих сил не может рассчитывать на абсолютное большинство. Какая бы партия не вышла формальным победителем, ей, по мнению аналитиков, будет очень нелегко сформировать работающую коалицию.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

ЕС продлил механизм защиты украинских беженцев

НАТО обещает Украине боеприпасы, страна "ближе к Альянсу, чем когда-либо"

Эксперты ООН: российская армия продолжает применять в Украине пытки и сексуальное насилие

Выборы Украина Политика словакии Досрочные выборы