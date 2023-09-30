Выборы в Словакии: кого поддержат молодые избиратели?

By Euronews

Голоса молодых словацких избирателей могут изменить будущее страны. По данным опросов, более половины граждан Словакии в возрасте от 18 до 30 лет планируют прийти на избирательные участки.

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Фаворитами внеочередных парламентских выборов в Словакии считаются либеральная партия "Прогрессивная Словакия" Михала Шимечки и левое движение SMER ("Курс — социальная демократия") Роберта Фицо.

Ожидается, что ни одна из партий не получит большинства мест в парламенте, а это означает необходимость формирования коалиционного правительства.

Решающее значение на выборах может иметь голос молодых избирателей, которых в пятимиллионной Словакии более 500 тысяч.

По данным опросов, проведенных в ходе предвыборной кампании, больше половины молодых людей интересуются выборами и собираются голосовать (52%). По сравнению с 2019 годом это меньше на 16 процентных пунктов.

Вот что говорят жители Братиславы:

— Я думаю, что эти выборы очень важны для нашего будущего и будущего наших молодых граждан, поэтому мне очень интересно, как все будет в итоге.

— Это решение между демократией и ориентацией на Восток, на Россию.

— В SMER много коррупции, проблем, а "Прогрессивная Словакия" действительно несёт нам большие перемены, например для ЛГБТ-сообщества.

Обращаясь к своему сопернику на выборах Михалу Шимечке, Роберт Фицо сказал, что по его мнению, страной не должны "управлять дилетанты, не имеющие опыта в политике".

"Каждый голос имеет значение", - заявил глава "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка.

Итог подводит корреспондент Euronews в Словакии Аттила Мадьяр:

"Прогрессивная Словакия" - самая популярная партия среди молодежи, а SMER - среди людей старшего возраста. Если бы голосовать могли только люди моложе 30 лет, то партия Фицо не попала бы в парламент, а партия Шимечки одержала бы лёгкую победу. Но кто бы из них не победил на выборах, состав следующего правительства будет зависеть от коалиционных переговоров".