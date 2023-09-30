EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Выборы в Словакии: кого поддержат молодые избиратели?

В Словакии проходят досрочные парламентские выборы
В Словакии проходят досрочные парламентские выборы Авторское право AP
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Голоса молодых словацких избирателей могут изменить будущее страны. По данным опросов, более половины граждан Словакии в возрасте от 18 до 30 лет планируют прийти на избирательные участки.

РЕКЛАМА

Фаворитами внеочередных парламентских выборов в Словакии считаются либеральная партия "Прогрессивная Словакия" Михала Шимечки и левое движение SMER ("Курс — социальная демократия") Роберта Фицо.

Ожидается, что ни одна из партий не получит большинства мест в парламенте, а это означает необходимость формирования коалиционного правительства.

Решающее значение на выборах может иметь голос молодых избирателей, которых в пятимиллионной Словакии более 500 тысяч.

По данным опросов, проведенных в ходе предвыборной кампании, больше половины молодых людей интересуются выборами и собираются голосовать (52%). По сравнению с 2019 годом это меньше на 16 процентных пунктов.

Вот что говорят жители Братиславы:

— Я думаю, что эти выборы очень важны для нашего будущего и будущего наших молодых граждан, поэтому мне очень интересно, как все будет в итоге.

— Это решение между демократией и ориентацией на Восток, на Россию.

— В SMER много коррупции, проблем, а "Прогрессивная Словакия" действительно несёт нам большие перемены, например для ЛГБТ-сообщества.

Обращаясь к своему сопернику на выборах Михалу Шимечке, Роберт Фицо сказал, что по его мнению, страной не должны "управлять дилетанты, не имеющие опыта в политике".

"Каждый голос имеет значение", - заявил глава "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка.

Итог подводит корреспондент Euronews в Словакии Аттила Мадьяр:

"Прогрессивная Словакия" - самая популярная партия среди молодежи, а SMER - среди людей старшего возраста. Если бы голосовать могли только люди моложе 30 лет, то партия Фицо не попала бы в парламент, а партия Шимечки одержала бы лёгкую победу. Но кто бы из них не победил на выборах, состав следующего правительства будет зависеть от коалиционных переговоров".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Досрочные парламентские выборы в Словакии

Словакия: правые пытаются подняться на растущей волне миграции

Убийство журналиста Яна Куцяка: суд в Словакии во второй раз оправдал миллионера Мариана Кочнера

Словакия Политика словакии Досрочные выборы