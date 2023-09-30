Папа римский возвел в кардинальский сан 21 иерарха

By Euronews

В субботу 30 сентября папа римский Франциск возвел в кардинальское достоинство 21 иерарха Римско-католической церкви. Их число возросло до 242, но лишь 137 кардиналов имеют право голоса на конклаве.

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Папа Римский Франциск возвел в кардинальский сан 21 иерарха Римско-католической церкви. Утром в субботу 30 сентября на площади Святого Петра в Риме состоялась консистория, в ходе которой прошла торжественная церемония.

Восемнадцать новых кардиналов из 21 не достигли 80-летнего возраста и поэтому имеют право голоса на конклаве, то есть могут избирать преемника папы и сами претендовать на папский престол.

Франциск сравнил Коллегию кардиналов с симфоническим оркестром, представляющим "созвучность и синодальность Церкви".

Субботняя консистория - девятая по счету с тех пор, как Франциск в 2013 году стал главой Католической церкви.