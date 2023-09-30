НАТО усиливает контингент в Косове

By Euronews

США и ЕС призывают Сербию отвести войска от границы

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Североатлантический альянс принял решение об усилении контингента KFOR в частично признанном Косове, на фоне резкого обострения отношений с Сербией. Неделю назад после столкновения вооружённых людей с полицией на севере Косова, Приштина обвинила Белград в поддержке терроризма.

Альбин Курти, премьер-министр Косова:

«Присутствие НАТО необходимо, потому что граница с Сербией очень протяженная, а сербская армия в последнее время укрепляет свой потенциал».

В сербском руководстве категорически отвергают обвинения и в свою очередь говорит о провокациях Приштины, объясняя этим усиление войск на границе. В Вашингтоне назвали концентрацию сербских солдат и техники «беспрецедентной», призвав отвести войска.

США и ЕС осудили нападение на косовских полицейских и призвали обе стороны предпринять шаги для деэскалации.