Задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура

Официальные обвинения предъявлены свидетелю, заявлявшему, что он находился в машине, из которой расстреляли рэпера.

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Полиция США задержала подозреваемого в убийстве американского рэпера Тупака Шакура. Спустя 27 лет после того, как автомобиль супер-звезды расстреляли в Лас-Вегасе, официальные обвинения были предъявлены Дуэйну Дэвису, которого называют лидером преступной группировки и наркоторговцем.

Ранее Дэвис фигурировал в деле как свидетель: он заявлял, в том числе в интервью, что находился в автомобиле, из которого велась стрельба 13 сентября 1996. В своих показаниях он назвал убийцей своего племянника, с которым у Тупака был конфликт и который погиб спустя два года после тех событий.