Испания: Фейхоо проиграл борьбу за пост премьер-министра

Даже во втором голосовании лидер правоцентристской Народной партии не смог получить простого большинства голосов депутатов.

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Лидер испанской Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо проиграл решающее голосование в парламенте по его кандидатуре на пост главы правительства. Политику было бы достаточно получить поддержку простого большинства, но за него проголосовали 173 депутата, 177 выступили против.

Фейхоо ожидал поражения и ещё до голосования обрушился с критикой на лидера социалистов Педро Санчеса:

«Если, как кажется, эта альтернатива не принесет плодов, останется только два решения, и они оба будут недостойными: первое — это правительство лжи, а второе — повторные выборы».

После двойного поражения Фейхоо в борьбе за пост премьер-министра, Педро Санчес получает новый шанс остаться во главе правительства. Его партия заняла на парламентских выборах второе место, но в отличие от правоцентристов, социалисты могут заручиться поддержкой большего числа депутатов.

Правительство должно быть назначено до 27 ноября, в противном случае страну ждут перевыборы.