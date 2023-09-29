Неопределенность накануне досрочных выборов в Словакии

Ни одна из партий не получит большинство и главное противостояние произойдет между популистом Фицо и либералом Михалом Шимечкой.

РЕКЛАМА

В субботу в Словакии пройдут досрочные парламентские выборы, на которых бывший премьер-министр-популист Роберт Фицо, проводивший предвыборную кампанию с явной пророссийской и антиамериканской направленностью, противостоит либеральному прозападному новичку в большой политике Михалу Шимечке.

Ожидается, что ни одна партия не получит правящего большинства, и необходимо будет сформировать коалиционное правительство.

Говорят жители Братиславы:

- Я очень переживаю. Я надеюсь на лучшее будущее и я боюсь того, что может произойти после выборов.

- Думаю, это очень важно, особенно для молодежи, потому что я слышал, что многие молодые люди планируют уехать, если результаты выборов будут не такими, как они хотели бы.

Из Братиславы передает корреспондент Euronews Адам Мадьяр:

"Исход выборов в Словакии, пожалуй, никогда не был более неопределенным. Две партии имеют шанс возглавить коалиционное правительство. Левая популистская партия SMER ("Курс — социальная демократия") бывшего премьер-министра Роберта Фицо долгое время лидировала в опросах общественного мнения. Но всего несколько дней назад результаты опроса показали, что либеральная партия "Прогрессивная Словакия" заняла первое место. Их кандидат Михал Шимечка в основном популярен в городах. Неопределенность связана главным образом с тем, что в парламент могут пройти до 11 партий, многие могут не пройти порог, поэтому большой вопрос, кто окажется в правящей коалиции. В любом случае за результатами выборов будут внимательно следить в Европейском Союзе. Если победит Роберт Фицо, это может означать, что в ЕС может появиться третий глава правительства евроскептик после Виктора Орбана и Матеуша Моравецкого, а Фицо также известен своей пророссийской позицией. Но он также известен как весьма прагматичный политик, поэтому не исключено, что он пойдет на мир со своими западными союзниками в правительстве, если этого потребуют его интересы.