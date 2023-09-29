Наводнение в Нью-Йорке

В крупнейшем мегаполисе США объявлен режим ЧС из-за наводнения, вызванного обильными осадками.

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Улицы Нью-Йорка оказались затоплены в результате продолжительных и обильных ливней. Нарушено транспортное сообщение, частично прервано движение автобусов, закрыты некоторые линии метро. Значительно сокращена работа международного аэропорта Ла-Гуардия в Квинсе.

В зоне подтоплений проживают более 8 миллионов человек. Жителей пострадавших районов просят не выходить из дома. Объявляя о введении режима чрезвычайной ситуации, губернатор Нью-Йорка Кэти Хокол предупредила о новых обильных осадках.