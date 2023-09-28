Предвыборные дебаты республиканцев без Дональда Трампа

Фаворит гонки за номинацию от республиканцев не приехал на предвыборные дебаты.

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В Калифорнии состоялись вторые предвыборные дебаты республиканцев. Семь кандидатов на номинацию спорили, в частности, о миграционной политике и помощи Украине.

При этом фаворит гонке за номинацию от Республиканской партии бывший президент Дональд Трамп проигнорировал дебаты, выступив в Дейтройте перед работникам автомобильной промышленности на следующий день после президента США Джо Байдена.

По данным последних опросов, Трампа поддерживают 58% республиканских избирателей.

В дебатах приняли участие губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор Тим Скотт, предприниматель Вивек Рамасвами, бывший вице-президент Майк Пенс, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и губернатор Северной Дакоты Дуг Бургум.