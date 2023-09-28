EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Швеция: в Уппсале в результате взрыва разрушен жилой дом, погибла женщина

Уппсала, Швеция
Уппсала, Швеция Авторское право Anders Wiklund / TT/TT/TT
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В Швеции снова прогремел взрыв, который, как считает полиция, связан с войной преступных группировок. Случайной жертвой взрыва стала женщина.

РЕКЛАМА

В Швеции по меньшей мере три человека погибли за сутки в результате всплеска волны насилия, связанного с враждой между преступными группировками.

В четверг двадцатилетняя женщина стала случайной жертвой взрыва в городе Уппсала, расположенном к западу от Стокгольма.

В среду в пригороде столицы был застрелен 18-летний юноша. В тот же день один человек был убит и еще один ранен в результате стрельбы в Йордбро.

С начала этого года в королевстве зафиксировано более 120 взрывов, связанных с деятельностью банд. В перестрелках были убиты свыше 30 человек.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Свадьба закончилась трагедией

Взрывы в Швеции связали с оргпреступностью

Трагедия на Дунае: украинский капитан круизного теплохода приговорен к 5 годам тюрьмы

Взрыв Жертвы Швеция Взрыв бомбы Организованная преступность