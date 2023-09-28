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Подросток напал с ножом на учителей и учащихся школы в Испании

Меры безопасности в школе Хереса после нападения с ножом
Меры безопасности в школе Хереса после нападения с ножом Авторское право Кадр из видео EV
By Андрей Позняков
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Пять человек ранены школьником, который пришёл с парой кухонных ножей в школу.

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14-летний подросток напал с ножом на учителей и учащихся государственной школы в городе Херес на юге Испании. Пострадали трое преподавателей и двое несовершеннолетних. Как сообщает полиция, преступник пришёл в учебное заведение с двумя ножами и напал на людей вскоре после начала уроков.

Согласно сообщениям местных изданий, подростка быстро скрутили, впоследствии его взяла под стражу полиция. О мотивах нападавшего не сообщается.

Четверо раненых госпитализированы. Один из учителей перенёс серьёзную операцию, но угрозы для жизни нет.

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