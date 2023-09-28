Брюс Спрингстин переносит все концерты на 2024 год, чтобы вылечиться от язвы

By euronews и AFP

«Босс», которому только что исполнилось 74 года и который уже был вынужден отложить сентябрьские концерты, «в последние недели продолжает успешное лечение от язвы желудка и продолжит его до конца 2023 года», говорится в пресс-релизе в соцсети X (ранее Твиттер).

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Уточняется, что "все оставшиеся даты концертов в 2023 году будут перенесены на 2024 год".

«Спасибо всем моим друзьям и поклонникам за добрые пожелания, поддержку и обнадёживающие слова», — написал Брюс Спрингстин в своих аккаунтах в социальных сетях, пообещав: «Я поправляюсь и не могу дождаться встречи со всеми вами в следующем году».

Спрингстину "все лучше и лучше"

Его постоянный гитарист, американский музыкант и актер Стивен Ван Зандт рассказал AFP, что Спрингстину «становится лучше с каждым днем».

Скоро будут объявлены новые даты концертов в 2024 году - на них будут действительны билеты 2023 года (но в случае надобности их можно будет вернуть, уточняется в пресс-релизе мегазвезды).

Спрингстин, певец с репутацией "сценического зверя", с начала года гастролировал по миру со своими музыкантами из E Street Band. Ранее он также отменил концерты, запланированные на август.

Непосредственно перед тем, как раскрыть свои проблемы со здоровьем, семидесятилетний рокер отыграл трехчасовой концерт в родном Нью-Джерси.

В 2023 году он избороздил с концертами все Соединенные Штаты, затем играл в Европе, прежде чем летом вернуться на родину.

«Босс» не новичок в марафонских концертах: в 2012 году в Хельсинки он установил рекорд продолжительностью более четырех часов.

Певец из Нью-Джерси, чья впечатляющая подборка хитов включает «Улицы Филадельфии» и «Танцы в темноте», пользуется огромной популярностью в США и Европе.

Выходец из неаполитано-ирландской рабочей семьи, он обычно рассказывает о повседневной жизни американцев в ритмах рока, кантри, блюза и даже соул.

Обладатель Оскара за «Улицы Филадельфии», он накопил немало других наград за долгую сценическую и музыкальную карьеру, продав в общей сложности более 150 миллионов дисков.

Один только альбом «Born in the USA» разошелся тиражом 30 миллионов копий.

Известный своими левыми политическими убеждениями, Брюс Спрингстин в 2021 и 2022 годах выпустил серию совместных подкастов с бывшим американским президентом Бараком Обамой.

В этих беседах под названием «Ренегаты: рожденные в США» двое "друзей", по их собственным словам, обсуждали важные социальные проблемы своей страны: расизм, мультикультурализм, социально-экономическое неравенство, жилье, семья, патриархат.