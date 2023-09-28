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Стрельба в Роттердаме, есть погибшие

Офицеры полиции специального назначения Нидерландов у Медицинского центра Университета Эразмус (Erasmus MC) в Роттердаме 28 сентября 2023 года.
Офицеры полиции специального назначения Нидерландов у Медицинского центра Университета Эразмус (Erasmus MC) в Роттердаме 28 сентября 2023 года. Авторское право BAS CZERWINSKI/AFP
By euronews
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В четверг в результате двух перестрелок в университетской больнице и соседнем доме в голландском портовом городе Роттердаме погибли люди, сообщила полиция, но не сразу объявила число жертв.

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Полиция Роттердама сообщила в X (ранее Twitter), что они информируют ближайших родственников, прежде чем раскрывать какие-либо подробности для прессы.

Подозреваемый был арестован после стрельбы в медицинском центре Эразмус и соседней квартире.

По данным местных властей, в обоих местах также вспыхнул пожар.

Ранее в четверг полиция сообщила, что мужчина в военной форме и с пистолетом открыл огонь в классе университетской больницы, ранив одного человека. Они также сообщили о стрельбе ранее в доме неподалеку.

Полиция сообщила, что арестовала 32-летнего мужчину под вертолетной площадкой больницы, и сообщила, что этот житель Роттердама подозревается в обоих перестрелках. Других стрелков не было, заявили в полиции.

Никаких мотивов стрельбы в четверг сразу не было объявлено.

В этом году по всему Роттердаму произошло множество небольших взрывов в домах и на предприятиях, ответственность за которые возложили на конкурирующие банды наркоторговцев.

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