НПО SOS Méditerranée удостоена премии Right Livelihood

C 2015 года организация спасла 40 тысяч человек.

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Европейская благотворительная организация SOS Méditerranée удостоена международной премии "За правильный образ жизни"

С 1980 года эта премия присуждается людям и организациям за вклад в решение острых проблем современности

SOS Méditerranée удостоена этой награды за гуманитарные поисково-спасательные операции в Средиземном море", — объявил директор фонда Right Livelihood Йенс Оле фон Юкскулл.

Отделения SOS Méditerranée открыты в Женеве, Берлине, Марселе и Милане. С момента своего основания в 2015 году организация спасла около 40 тысяч человек в Средиземноморье на маршруте между Северной Африкой и Южной Европой.

"Лауреаты премии Right Livelihood в 2023 году защищают жизни и природу, защищают достоинство и средства к существованию сообществ по всему миру. Они являются свидетелями невыразимых страданий и требуют создания достойного будущего для всех. Своей конкретной и мужественной работой лауреаты борются за право людей на здоровье, право на безопасность, на чистую окружающую среду и на демократию", — заявил Йенс Оле фон Юкскулл.

Еще тремя лауреатами этой премии стали защитница прав женщина из Ганы Энис Брукман-Амиссах, активистка по защите окружающей среды из Кении Филис Омидо и группа экоаактивистов из Камбоджи.

Этот приз называют альтернативной Нобелевской премии.