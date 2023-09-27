В Риме прошла акция против педофилии в Католической церкви

В преддверии собора епископов активисты провели шествие у площади Св. Петра и обратились с призывом к понтифику.

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В Риме прошла акция с требованием нулевой терпимости к педофилам в католической церкви. Её участники захотели ещё раз привлечь внимание общественности к проблеме сексуального насилия в преддверии конференции епископов в Ватикане. Активисты обвиняют высокопоставленных священнослужителей в сокрытии преступлений и попытке помешать расследованиям в отношении представителей церкви по всему миру:

«Проблема была и в нас, потому что мы молчали. Мы были соучастниками. Мы с женой решили: либо уходим из Церкви, либо добиваемся перемен. Другого варианта не было».

«Этот крест со словами "Нулевая терпимость" — это послание. На нём плачущий Иисус. Это слезы о детях, которые подверглись сексуальному насилию со стороны священнослужителей и которые по-прежнему подвергаются сексуальному насилию».

Папа римский обещал искоренить сексуальные преступления в Церкви и просил прощения у жертв. Активисты хотят, чтобы он подписал декрет о нулевой терпимости и чтобы это положение было принято собором епископов 4 октября.