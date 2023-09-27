ВСУ обещают "хорошие новости" с фронта

Аналитики говорят о неясной тактической ситуации на одних участках фронта и о деградации российской обороны на других.

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Генерал, возглавляющий контрнаступление Украины на южной линии фронта, Александр Тарнавский пообещал «хорошие новости» с фронта.

Но что там происходит?

ISW констатирует: тактическая ситуация в Вербовом остается неясной, поскольку украинские силы продолжают наступательные действия на западе Запорожской области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении. Связанный с Кремлем военный блогер заявил, что украинские силы достигли северной окраины Новопрокоповки, в 13 км к югу от Орехового.

Российские источники до сих пор напрямую не отреагировали на утверждения источника, предположительно связанного с воздушно-десантными войсками России, о том, что украинские силы контролируют половину села Вербовое, в 18 км к юго-востоку от Орехового. ISW не обнаружила свидетельств такого продвижения Украины.

Вместо этого аналитический центр утверждает: вероятно, элементы 42-й мотострелковой дивизии всё чаще контратакуют в районе Новопрокоповки, что позволяет предположить, что украинские контрнаступательные операции, возможно, привели к деградации относительно более элитных российских воздушно-десантных подразделений, которые были ответственны за контратаки в этом районе.

Сообщается, что подразделения 42-й мотострелковой дивизии дислоцируются ещё в Токмаке, примерно в 20 км от Новопрокоповки. Это по-прежнему свидетельствует о том, что российское командование не укомплектовало многоэшелонированную оборону на юге Украины.