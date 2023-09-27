Ультраправая группа Artgemeinschaft запрещена

Запрещённая немецкими властями ультраправая группа распространяла нацистское мировоззрение среди детей и подростков

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Правительство Германии запретило крайне правую группу Artgemeinschaft, известную своей идеологической обработкой детей. Все филиалы организации также запрещены.

Полиция провела обыски в десятках домов членов группы и в других строениях в 12 землях.

Министерство внутренних дел Германии заявило, что группа распространяла свое нацистское мировоззрение под прикрытием псевдорелигиозной направленности, основанной на вере в германских богов.

Artgemeinschaft была ответвлением американской экстремистской группировки и играла заметную роль на крайне правой сцене по всей Европе.