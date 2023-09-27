В Италии создан центр для нелегальных мигрантов из безопасных стран

В рамках борьбы с нелегальной миграцией власти Италии создали центр для нелегальных мигрантов, прибывающих из так называемых безопасных стран.Тех, у кого нет оснований на получение статуса беженца, будут репатриировать.
В сицилийском портовом городе Поццалло создан первый в Италии центр для просителей убежища, прибывающих из так называемых безопасных стран. Здесь будут выяснять имеются ли у конкретного мигранта основания для получения статуса беженца. Конечная цель властей - упростить репатриацию тех, кого беженцем не признают. Планируется, что на процедуру будет уходить не более месяца.
По некоторым оценкам в этом году в Италию прибыло около 133 тысяч просителей убежища, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, и втрое больше, чем в 2021 году.
Особенно тяжелая ситуация сложилась на Лампедузе.
Остров, расположенный всего 145 километрах от побережья Туниса, является одним из первых пунктов назначения для мигрантов, пересекающих Средиземное море.
Не всем, кто мечтает о жизни в Европе удается достичь итальянских берегов. По данным миграционного агентства ООН, в этом году погибло более 2000 человек, пытаясь, попасть в Европу морским путем.