В Италии создан центр для нелегальных мигрантов из безопасных стран

By Euronews

В рамках борьбы с нелегальной миграцией власти Италии создали центр для нелегальных мигрантов, прибывающих из так называемых безопасных стран.Тех, у кого нет оснований на получение статуса беженца, будут репатриировать.

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В сицилийском портовом городе Поццалло создан первый в Италии центр для просителей убежища, прибывающих из так называемых безопасных стран. Здесь будут выяснять имеются ли у конкретного мигранта основания для получения статуса беженца. Конечная цель властей - упростить репатриацию тех, кого беженцем не признают. Планируется, что на процедуру будет уходить не более месяца.

По некоторым оценкам в этом году в Италию прибыло около 133 тысяч просителей убежища, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, и втрое больше, чем в 2021 году.

Особенно тяжелая ситуация сложилась на Лампедузе.

Центр приема мигрантов на Лампедузе, 16.00.2023 Cecilia Fabiano/LaPresse

Остров, расположенный всего 145 километрах от побережья Туниса, является одним из первых пунктов назначения для мигрантов, пересекающих Средиземное море.

Не всем, кто мечтает о жизни в Европе удается достичь итальянских берегов. По данным миграционного агентства ООН, в этом году погибло более 2000 человек, пытаясь, попасть в Европу морским путем.