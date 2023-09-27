Сотрудники Deloitte, PwC, EY и KPMG в Испании жаловались на то, что работают по 16 часов в день.
Спустя год после того, как Министерство труда Испании начало расследование условий труда в так называемой "большой четверке" аудиторских компаний — Deloitte, PwC, EY и KPMG, — ведомство наложило штраф на них штраф общей суммой в 1,4 млн евро.
Власти выясняли, действительно ли сотрудники фирм работали больше времени, чем указывалось в документах. Некоторые из них жаловались на то, что проводят на работе до 16 часов в день.
Ко всем четырем компаниям обратились за комментариями.
Испанские СМИ сообщают, что расследование было непростым, поскольку в аудиторских компаниях отсутствовал почасовой учет, который является обязательным для всех предприятий после изменения испанского законодательства в 2019 году.
По словам Серхио Падильи, бывшего сотрудника компании PricewaterhouseCoopers (PwC) в Мадриде, такое отсутствие отчетности способствовало тому, что нескончаемые рабочие дни стали нормой.
Как и его коллеги, Падилья, имя которого изменено в целях защиты его личности, работал по 12 часов в день: с 9 утра до 9 вечера. Это казалось ему совершенно нормальным, поскольку все его коллеги находились в такой же ситуации.
После работы у него практически не оставалось свободного времени, он просто шел домой, чтобы поспать, а затем снова возвращался в офис. У него даже не было времени купить продукты в супермаркете, вместо этого он питался фастфудом.
По словам Падильи, за два года работы в компании он становился все более "озлобленным", пока, наконец, не решил уйти по собственному желанию и переехать в родной город.
Рекордная прибыль, ухудшение условий труда
Рейд в офисы "большой четверки" был проведен в ноябре 2022 года после того, как Министерство труда Испании под руководством министра Йоланды Диас, начало расследование ex officio, без подачи каких-либо жалоб.
"Инспекторы обнаружили в прессе и социальных сетях практику, которая, по их мнению, может выходить за рамки трудового законодательства, и приняли соответствующие меры", — сообщили Euronews источники в министерстве.
Ведомство собирало информацию и документы о том, как эти компании контролировали рабочее время своих сотрудников, оплачивали или компенсировали сверхурочные.
По словам Рауля де ла Торре из испанского профсоюза Comisiones Obreras, в консалтинговом секторе Испании наблюдается значительная усталость персонала.
"Несколько месяцев назад работодатели хотели включить в трудовой договор положение о том, что мы должны работать до 12 часов в день с понедельника по субботу без какой-либо дополнительной компенсации. Мы начали кампанию в социальных сетях, которая привела к первой забастовке в этом секторе", — говорит он.
Де ла Торре утверждает, что с 2008 года условия труда только ухудшились, в то время как компании демонстрируют рекордную прибыль. По данным газеты Expansión, в 2021 финансовом году прибыль "большой четверки" составила 2,5 млрд евро.
"Максимальная продолжительность рабочего дня не соблюдается, время отдыха, предусмотренное законом, не соблюдается, а зарплата с каждым днем становится всё хуже, — утверждает де ла Торре. — У нас есть копии контрактов в этом секторе, и в Мадриде работают люди, которые получают 14 000 евро в год".
После нескольких месяцев переговоров и забастовок было достигнуто соглашение, согласно которому зарплата выпускников, ранее получавших 14 100 евро брутто в год, увеличится до 15 300 евро.
Они также договорились, что работники с трехлетним стажем не должны получать меньше 17 100 евро.
Жертвы в условиях нестабильного рынка труда
Хотя за последние годы ожидания работников в отношении льгот и условий труда изменились, Падилья настаивает на том, что ненормированный рабочий день стал нормой для "большой четверки".
"В 2008 году, во время кризиса, если была свободная вакансия, ее искали четыре человека. В сознании людей укоренилось, что мы должны быть очень благодарны за работу", — говорит представитель профсоюза.
Кроме того, многие из новых сотрудников крупных консалтинговых фирм — недавние выпускники.
Согласно последнему отчету, опубликованному Испанской ассоциацией консалтинговых компаний, 29% новых контрактов, заключенных в 2021 году, были заключены с выпускниками, еще не имеющими опыта работы.
Молодые люди видят в этой жертве возможность карьерного роста.