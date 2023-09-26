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Румынский порт закрыт из-за российских беспилотников

Последствия удара по Измаилу
Последствия удара по Измаилу Авторское право AP/Odesa Region Administration via AP
By Euronews
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Целями в Одесской области стали также склады, пограничные пункты пропуска машин и стоянки

Румынский порт Исакча на правом берегу Дуная временно закрыт из-за российских авианалётов на соседний украинский Измаил. Паромы, обеспечивающие переправу, остаются на румынском берегу. В ночь на вторник десятки российских дронов атаковали пристани и зернохранилища. На румынской стороне налёт вызвал панику.

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Целями в Одесской области стали также склады, пограничные пункты пропуска машин и стоянки, сгорели три десятка грузовиков. Ранены два человека. По украинским данным, ПВО сбила над областью 26 из 38 беспилотников.

В Донецкой области под Бахмутом украинские спасатели, тушившие возникший после обстрела пожар, попали под новый обстрел. Пострадавших нет.

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