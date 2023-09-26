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Взрывы в Швеции связали с оргпреступностью

Взрывы прогремели под Стокгольмом и в Линчёпинге
Взрывы прогремели под Стокгольмом и в Линчёпинге Авторское право screenshot
By Euronews
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Шведское правительство разрабатывает долгосрочные меры борьбы с оргпреступностью

Шведская полиция изучает обстоятельства двух взрывов, прогремевших во вторник в жилых домах. В пригороде Стокгольма пострадали три человека; в Линчёпинге, к северо-западу от шведской столицы, был сорван фасад трёхэтажного здания, пострадала женщина.

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Следователи предполагают, что взрывы — следствие войны между двумя бандами наркоторговцев. Пока не сообщалось о выдвинутых обвинениях и задержаниях.

Энн-Кристин Ренстрём, начальница окружной полиции:

«Я не стану вдаваться в подробности на столь раннем этапе расследования. Но я могу сказать, что преступные группировки, существующие в стране, действуют не только в крупных городах, но и в Линчёпинге и других городах по всей Швеции».

Швеция уже несколько лет переживает всплеск насилия из-за соперничества преступных группировок. С начала этого года зафиксировано более 120 взрывов, связанных с деятельностью банд, 36 человек погибли в ходе перестрелок между преступниками.

Шведское правительство планирует долгосрочные меры борьбы с оргпреступностью. В частности, министры обсуждают меры по ужесточению контроля над взрывчатыми веществами.

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