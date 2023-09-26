Прага борется с электросамокатами

By Euronews

В центре Праги растет число правонарушений и несчастных случаев, связанных с использованием самокатов. Их хотят запретить. Но не все так просто.

Электросамокаты на улицах Праги.... Их сотни, а может быть тысячи. Точного числа не знает никто. Популярность этого вида транспорта резко возросла после пандемии ковида, когда в столицу Чехии вернулись туристы со всего мира. Впрочем, для них самокаты, скорее развлечение, нежели средство передвижения. ДТП - не редкость.

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Иржина Эрнестова, представитель полиции Праги:"Наиболее частыми правонарушениями, которые совершают водители самокатов, являются езда по тротуару, езда по пешеходному переходу, езда в противоположном направлении. Они не знают правил дорожного движения и, к сожалению, часто ездят в нетрезвом виде".

Только за август полиция зарегистрировала 13 тысяч правонарушений, связанных с использованием самокатов. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. Оштрафовано более 4000 человек. Растет и число несчастных случаев.

Руководство исторического района Праги приняло решение о полном запрете электросамокатов. По этому вопросу продолжаются переговоры с мэром города, полицией и и центральным правительством.

Зденек Гржиб, заместитель мэра Праги:"На данный момент не существует закона, который бы позволял нам запрещать самокаты".

Так что пока электросамокаты можно без проблем оставлять на тротуаре прямо перед мэрией.

Зденек Гржиб, заместитель мэра Праги:"Было бы оптимально, если бы города нашли в себе силы сказать, что они реально хотят видеть на своей территории, и как это воплотить простым и прозрачным способом".

Современные технологии снова опередили законодательство. Урегулировать ситуацию до следующего летнего сезона пытаются муниципальные власти и министерство транспорта.

Иржи Скацел, Euronews:"Члены городского совета Праги все еще ищут решение, которое позволит противодействовать бесконтрольной езде и парковке самокатов на дорогах и тротуарах столицы".