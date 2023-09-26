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На севере Косова продолжаются поиски подозреваемых в убийстве полицейского

Косовская полиция демонстрируют оружие и снаряжение, изъятое во время операции в деревне Баньска, 25 сентября 2023 г.
Косовская полиция демонстрируют оружие и снаряжение, изъятое во время операции в деревне Баньска, 25 сентября 2023 г. Авторское право Visar Kryeziu/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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На севере Косова продолжаются поиски подозреваемых в убийстве полицейского в воскресенье. По данным властей, из группы нападавших четверо погибли, шестеро укрылись на территории Сербии.

На севере Косова продолжаются поиски подозреваемых в убийстве полицейского в воскресенье. По данным властей, из группы нападавших четверо погибли. Их тела были найдены в монастыре Баньска, где они скрывались сразу после убийства. Идёт расследование. В понедельник в Приштине в знак национального траура по убитому полицейскому были приспущены флаги.

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Шестеро других нападавших скрылись на территории Сербии. Как заявил министр внутренних дел Косово Кселал Свекла, они "находятся на лечении в больнице Нови-Пазара". "Мы просим Сербию немедленно передать их косовским властям", - добавил он.

В понедельник косовская полиция продемонстрировала оружие, боеприпасы и снаряжение, изъятые в ходе операции против военизированного формирования. Как сообщается в пресс-релизе, оружие было "брошено боевиками при отступлении" в монастыре Баньска и окрестностях.

Правительство Косова также обнародовало видеозапись с беспилотника, на которой запечатлена группа вооруженных людей в сербском православном монастыре в Косово в воскресенье. Около 30 человек в масках и боевой форме скрылись в монастыре после того, как рано утром в воскресенье открыли огонь по полицейскому патрулю в районе деревни Баньска, убив одного и ранив другого офицера. Они разбили ворота с помощью бронетранспортера, а затем забаррикадировались внутри вместе со священниками и приехавшими паломниками. Противостояние закончилось, когда большая часть нападавших скрылась пешком под покровом темноты.

Аналитики называют случившееся "самым серьёзным противостоянием" между сербским и албанским населением с момента провозглашения Косова.

Главная политическая партия косовских сербов "Српска Листа" сообщила, что по меньшей мере двое сербских нападавших были убиты после сдачи в плен, и призвала силы НАТО KFOR и европейскую миссию Eulex ввести свои войска на север страны.

Россия в понедельник возложила на правительство Косова ответственность за "кровопролитие", назвав это "следствием политики так называемого "премьер-министра Альбина Курти". По мнению Москвы, косовская полиция "давно дискредитирована систематическими карательными актами против сербской общины".

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