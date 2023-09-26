Почему европейцы платят за iPhone больше, чем американцы?

Если сложить все налоги, покупатель в Лос-Анджелесе сможет приобрести iPhone 15 Pro Max примерно на €250 дешевле, чем покупатель во Франции.

Если вы живете в еврозоне и хотите приобрести последнюю модель iPhone, она обойдется вам дороже, чем покупателям за океаном. В пересчете на евро цена на американском сайте Apple составляет €1131,74 за iPhone 15 Pro Max.

РЕКЛАМА

Это примерно на 9% выше, чем цена прошлогодней версии, но значительно ниже, чем в Европе.

Цена в европейских магазинах варьируется в зависимости от страны: во Франции iPhone 15 Pro Max стоит €1479, в Германии — €1449, а в Италии — €1489.

Что касается менее дорогих телефонов Apple, то неравенство есть и здесь. В США базовая модель iPhone 15 продается по цене, эквивалентной €754,18. При этом во Франции он стоит €969, в Германии — €949, в Италии — €979.

Но прежде чем бронировать билеты в Штаты, необходимо более внимательно изучить эти цифры.

Основная причина более высоких цен заключается в том, что в Европе НДС уже включен в стоимость, в то время как в США дополнительные сборы добавляются после покупки.

Ставка налога зависит от того, в каком штате вы находитесь, но в целом они составляют от 2,9% до 7,25%. Если бы вы захотели купить iPhone 15 Pro Max в Вашингтоне, где налог с продаж составляет 6%, то при оформлении покупки с вас взяли бы дополнительно $71,94.

Если взять Лос-Анджелес, где налог с продаж особенно высок, то с вас возьмут дополнительно $113,91 (€107,52).

Таким образом, при покупке самого дорогого телефона Apple покупатель в Лос-Анджелесе экономит €239,74 по сравнению с покупателем во Франции.

Ценовой разрыв между США и ЕС — явление, характерное не только для нового поколения продуктов Apple.

Когда в 2017 году был представлен iPhone X, пользователи Twitter шутили, что дешевле слетать в США и купить устройство, чем приобретать его в Европе.

Но в реальности все немного сложнее. Это связано с тем, что по закону вы должны уплатить таможенные пошлины при въезде в ЕС с ценными товарами.

РЕКЛАМА

Если вы путешествуете на самолете или корабле, вам необходимо задекларировать товары на сумму свыше €430 евро, для других видов транспорта этот порог составляет €300. Если бы вы летели из США во Францию, таможенные пошлины на iPhone 15 Pro Max обошлись бы вам более чем в €200 евро. Вкупе с дополнительными расходами на дорогу это точно не поможет сэкономить.

Таким образом, причина завышенных цен Apple не совсем ясна, но и избежать их европейцам не удастся.

В 2016 году компания заявила, что устанавливает цены на продукцию за рубежом с учетом целого ряда факторов, таких как "курсы валют, местное импортное законодательство, деловая практика, налоги и стоимость ведения бизнеса".

"Эти факторы меняются от региона к региону и с течением времени, поэтому международные цены не всегда сопоставимы с предлагаемыми розничными ценами в США", — заявила Apple.

Однако даже если Apple заставляет покупателей платить больше, чтобы покрыть дополнительные операционные расходы, это, похоже, не повлияло на успех компании.

РЕКЛАМА

На долю смартфонов iPhone приходится около четверти продаж смартфонов в ЕС, они уступают лишь моделям Samsung.

Поскольку инфляция в Европе остается высокой, пока неясно, отреагирует ли известные своей лояльностью поклонники Apple на новую линейку продуктов.

В глобальном масштабе инвестиционная компания Wedbush сообщила, что предварительные заказы на iPhone 15 оказались на 10%-12% выше, чем ожидалось.