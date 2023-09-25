By Euronews

В обновленном докладе Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пришла к выводу, что российская армия продолжает совершать военные преступления, включая систематическое применение пыток и сексуальное насилие.

Члены Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине сообщили, что находят новые свидетельства военных преступлений, которые совершают российские военнослужащие.

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В устном докладе, представленном Совету по правам человека в Женеве, говорится, что среди этих преступлений пытки и сексуальное насилие.

Комиссия выражает глубокую обеспокоенность масштабами и серьезностью нарушений и подчеркивает необходимость привлечения виновных к ответственности.

"Мы сожалеем, что нападения российских вооруженных сил на гражданские и медицинские объекты, имеющие статус охраняемых, продолжаются. Комиссия также выражает сожаление по поводу того, что сексуальное насилие, связанное с конфликтом, продолжает иметь место в нарушение международного гуманитарного права и прав человека", - сказала представитель комиссии Вринда Гровер.

Кроме того члены комиссии отметили, что риторика российских государственных средств массовой информации может представлять собой подстрекательство к геноциду.

"В устном докладе мы говорим, что обеспокоены обвинениями в геноциде и продолжаем изучать эти вопросы. В связи с этим мы также упомянули, что одним из аспектов этого может быть вопрос о подстрекательстве, которое исходит от некоторых российских СМИ", - отметил председатель комиссии Эрик Мёсе.

Комиссия обнаружила, что в Херсонской области российские солдаты насиловали и совершали сексуальное насилие в отношении женщин в возрасте от 19 до 83 лет. Часто членов семьи держали в соседней комнате, вынуждая их тем самим слышать, как происходят эти нарушения. цитата из доклада Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине

Комиссия также напоминает о необходимости того, чтобы украинские власти оперативно и тщательно расследовали "незначительное количество случаев нарушений со стороны своих вооруженных сил".

Россия не была представлена на заседании в Женеве, так как в апреле прошлого года Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за исключение Москвы из членов Совета по правам человека.