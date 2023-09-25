Более 6 500 жителей Нагорного Карабаха прибыли в Армению

By Euronews

Жители Нагорного Карабаха, который Азербайджан вернул под свой контроль в ходе военной операции, прибывают в Армению. Правительство страны заверяет, что примет всех, кто решит уехать. В Баку приступают к реализации плана по реинтеграции региона.

Поток беженцев из Нагорного Карабаха, прибывающих в Армению, увеличивается.

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По данным на 17 часов 25 сентября, границу пересекли более шести с половиной тысяч человек, сообщили в армянском правительстве.

Все граждане, не имеющие заранее определенного места жительства, будут обеспечены жильем, говорится в официальном сообщении.

"Там было огромное количество людей. Мы просто сидели рядом друг с другом на полу - неважно, богатые или бедные, все в одном месте", - рассказывает Анабель Гуласян, решившая покинуть Карабах.

"У меня здесь нет родственников, мне некуда идти", - сетует Валентина Асрян, бывшая жительница села Ванк.

Азербайджан начал военную операцию в регионе 19 сентября. На следующий день власти непризнанной республики согласились сложить оружие и расформировать "Армию обороны Нагорного Карабаха".

В Баку заявляют, что начали процесс реинтеграции возвращенной под свой контроль территории.