Убийца полицейских предстал перед судом присяжных

By Euronews

В парижском Специальном суде присяжных начался процесс над Мохамедом Ламином Аберузом, предполагаемым соучастником убийства полицейской пары в их доме в Маньянвиле (департамент Ивелин) в июне 2016 года.

Мохамед Ламин Аберуз, 30 лет, обвиняется в "соучастии в убийстве государственного деятеля", "преступном террористическом сообществе" и "соучастии в похищении людей" в связи с террористической деятельностью. Ему грозит пожизненное заключение.

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Обвинение было предъявлено Аберузу 11 декабря 2017 года, с тех пор он находится под стражей в одиночной камере. Он утверждает, что не виновен и что в вечер нападения посещал молельную комнату.

Смерть от ножевых ранений 42-летнего Жана-Батиста Сальвена, заместителя коменданта полицейского участка, и его напарницы 36-летней Джессики Шнайдер, административного сотрудника полицейского участка Мант-ля-Жоли, глубоко и надолго потрясла полицию. Впервые стражи правопорядка были убиты не при исполнении служебных обязанностей, а дома, на глазах их ребёнка.

Примкнувший к "Исламскому государству" 25-летний Ларосси Аббала был ликвидирован в ходе операции полицейского спецназа, проведённой с целью освободить трёхлетнего сына убитой пары, которого террорист удерживал в заложниках. Мальчик, которому сегодня 10 лет, на процессе присутствовать не будет.

Обвинение уверено, что именно Аберуз указал Аббале на семью Сальвена и Шнайдер как потенциальную мишень. В вечер убийства он зашёл к ним в гости и воспользовался их компьютером, чтобы переслать террористу фотографии будущих жертв. ДНК Аберуза было найдено на коврике для компьютерной "мыши".

Его защита утверждает, что, кроме ДНК, у обвинения нет других доказательств его вины. Адвокаты также перекладывают вину на государство, спецслужбы которого не уследили за Аббалой, с 2013 года фигурировшем в списке особо опасных террористов.

Процесс по делу об убийстве в Маньявиле продлится до 10 октября.