Германия ищет выход из строительного кризиса

By Euronews

Причинами кризиса называют резкий рост процентных ставок и суровые эко-нормы

Правительство Германии собирает экспертный совет, задача которого — найти выход из строительного кризиса. По данным властей, за минувший год удвоилось число банкротств среди строительных фирм, каждый пятый проект отменён или заморожен.

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Предвыборное обещание правящей коалиции — возводить по 400 тысяч квартир в год — в таких условиях оказывается совершенно нереализуемым.

Тим-Оливер Мюллер, директор Немецкой строительной ассоциации:

«Сектор в плохом состоянии, люди отчаянно нуждаются в жилье, нам также нужны новые дома для рабочих из-за рубежа. Мы рассчитываем на всеобъемлющий пакет мер. Нам нужно решение канцлера который примет четкое решение, вместе со многими министерствами, ответственными за строительство в Германии, о том, как мы сможем улучшить жилищное строительство».

Главной причиной кризиса называют резкий рост процентных ставок, из-за чего многие проекты стали просто нерентабельными. На этом фоне поднимается и вопрос о возможном снижении экологических требований к жилью — которые тоже серьёзно повышают стоимость строительства; государственныесубсидии выделяются только тем проектам, которые соответствуют самым жёстким эко-нормам.