Франция: правые и центристы потеряли места в Сенате, но сохранили преимущество

By Euronews

Партия Макрона продолжает испытывать проблемы в верхней палате парламента. Социалисты увеличили свое присутствие. Также в Сенат возвращается "Национальное объединение" в лице трех сенаторов.

Правые и центристы сохранили большинство во французском Сенате по итогам воскресных выборов. "Республиканцы" сохранила звание самой многочисленной фракции, но потеряли 6 мандатов (139 вместо 145), стольких же мест лишился и "Союз центристов" (51 вместо 57).

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Неутешительный результат показала и президентская партия "Возрождение" — у нее только 24 мандата. Но главным разочарованием для "макронистов" стало поражение на выборах в Новой Каледонии государственного секретаря по вопросам гражданства Сони Бэкес, уступившей свой мандат кандидату от партии за независимость Роберу Ксоуи.

В то же время в стане правых в Сенате пополнение в виде трех сенаторов от партии "Национальное объединение". Успеха добились и Социалисты, которые увеличили свое присутствие в верхней палате парламента с 64 до 69 мест.

В отличие от нижней палаты (Национального собрания), Сенат избирается не прямым всеобщим голосованием, а примерно 150 тыс. избирателей, известных как "большие выборщики", в число которых входят члены региональных и муниципальных советов.

Одновременно избирается только половина Сената, на воскресное голосование было выставлено 170 из 348 мест. Борьба за остальные 178 мандатов развернется в 2026 году. Срок сенаторского мандата составляет 6 лет.