By Euronews

Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов убит в результате удара по штабу ЧФ РФ 22 сентября, сообщили в ССО ВСУ. Вместе с ним погибли 33 российских офицера. Минобороны РФ информацию украинской стороны не комментировало.

В результате удара по штабу Чермноморского флота в аннексированном Россией Крыму убит командующий флотом адмирал Виктор Соколов, сообщили представители Сил специальных операций ВСУ.

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Авиаудар по штабу в Севастополе был нанесён 22 сентября. По информации украинской стороны, кроме Соколова погибли ещё 33 российских офицера. Более 100 российских военнослужащих получили ранения.

Минобороны РФ сообщало об одном "пропавшем без вести" военнослужащем.

ССО ВСУ также опубликовали обновленную информацию относительно потерь России в ходе проведения спецоперации по уничтожению большого десантного корабля "Минск" в ночь на 13 сентября. По уточненным данным, убиты 62 российских военнослужащих. В сообщении отмечается, что на следующий день корабль должен был выйти на боевое дежурство, поэтому личный состав находился на судне.

В России на сообщения о гибели командующего Черноморским флотом и потерях личного состава пока не отреагировали. В понедельник агентство ТАСС сообщило, что на "Минске" ведутся работы по расчистке поврежденных отсеков, а повреждения подводной лодки "Ростов-на-Дону" незначительны.