«Выбор мигрировать или остаться — право человека»

By Euronews

Понтифик вернулся в Ватикан из Марселя. где обсуждал, среди прочего, проблемы миграции

Миграция должна быть свободным выбором, а не вынужденной мерой: об этом заявил папа римский Aранциск, вернувшись в Ватикан из поездки в Марсель. Там понтифик встречался с религиозными деятелzми Средиземноморья и Ближнего востока, и обсуждали в том числе проблемы миграции. В воскресенье Католическая церковь отмечала Международный день мигрантов.

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Франциск, папа римский:

«Миграция должна быть свободным выбором, а не единственно возможным. К сожалению, страдания, войны и климатический кризис вынуждают многих людей спасаться бегством. Вот почему мы все призваны формировать сообщества, готовые и открытые для гостеприимства».

Ранее Франциск призвал Европу если и не принимать мигрантов у себя, то помогать им на их родине, но не оставлять на милость торговцев людьми. Он подверг критике политику стран, отказывающихся от помощи мигрантам — например Францию, которая официально отказалась принимать у себя беженцев, прибывших в последние недели на итальянский остров Лампедуза.