Удары беспилотников по Курску

By Euronews

Украинские источники сообщают о «прямом попадании» в здание ФСБ

Новые удары украинских беспилотников по Курску: местные власти сообщают о «незначительных повреждениях крыши» административного здания. Украинские источники заявляют о «прямом попадании» в местное управление ФСБ. Позже появилась информация о ещё по крайней мере одном взрыве в районе нефтеперерабатывающего завода.

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На этом фоне российское руководство вновь заявило о «нереализуемости» мирного плана Владимира Зеленского.

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ:

«„Формулу Зеленского“ можно по-разному описывать, но она абсолютно не реализуема. Просто не реализуема, и все это знают. Но говорят, вместе с тем, что это единственная основа для переговоров, и вообще надо Россию победить на поле боя. И в этих условиях, раз на поле боя, так на поле боя, давайте».

Накануне российские войска, в свою очередь, атаковали беспилотниками цели в Запорожской и Днепропетровской областях. Украинские источники заявили, что сбили 14 из 15 дронов.

Ранее ВСУ сообщили о прорыве главной линии российской обороны в Запорожье; российские официальные источники эту информацию не комментировали.