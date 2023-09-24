Митинг против амнистии каталонских сепаратистов

By Euronews

Испанские консерваторы считают, что премьер Педро Санчес может «разыграть каталонскую карту», чтобы остаться у власти

Десятки тысяч человек, сторонников консервативной Народной партии, вышли на митинг в центре Мадрида. Они выступают против потенциальной амнистии для деятелей каталонского сепаратизма, которые шесть лет назад предприняли неудачную попытку отделиться от Испании. Манифестанты опасаются, что премьер-министр Педро Санчес может согласиться на амнистию, чтобы остаться у власти: для его фракции в парламенте очень важна поддержка каталонских партий.

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Альберто Нуньес Фейхоо, лидер Народной партии:

«Даже если это будет стоить мне поста председателя правительства, я буду отстаивать тот факт, что Испания — общество свободных и равноправных граждан».

Спустя два месяца после парламентских выборов, новое правительство Испании так и не сформировано. Народная партия Фейхоо формально победила, но для абсолютного большинства голосов не хватило. На неделе в парламенте состоится голосование по кандидатуре Фейхоо на пост премьера, но ожидается, что он проиграет.

Коалиция каталонских движений предлагает свои голоса в поддержку социалиста Педро Санчеса, если тот согласится амнистировать каталонских сепаратистов, против которых в Испании идут судебные разбирательства.