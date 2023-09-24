By Euronews

Глава римско-католической церкви подверг критике правительства стран, проводящих жесткую миграционную политику, и призвал помогать беженцам.

В воскресенье Католическая церковь отмечает Всемирный день мигрантов и беженцев.

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Эта актуальная в Европе тема обсуждалась на встрече папы римского Франциска с епископами из стран Средиземноморья и Ближнего Востока в Марселе.

В самолете, возвращавшемся из Марселя в Рим, глава римско-католической церкви подверг критике правительства стран, проводящих жесткую миграционную политику.

"Мигрантов нужно приветствовать, сопровождать, поощрять и интегрировать. Если вы не можете принять в своей стране, сопровождайте и интегрируйте их в их родных странах, но не оставляйте в руках жестоких торговцев людьми", - сказал понтифик.

Слова Папы Римского расходятся с политикой многих европейских правительств, закрывающих двери для мигрантов, причем не только тех, что ассоциируются с ультраправыми, например, Италии.

Не так давно правительство Франции подверглось критике за отказ принять мигрантов, прибывших на остров Лампедуза.