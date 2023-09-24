Прощание с Джорджо Наполитано

By Euronews

Государственные похороны состоятся во вторник, который объявлен днём траура

В Италии прощаются с экс-президентом и пожизненным сенатором республики, Джорджо Наполитано, который скончался в пятницу на 99-м году жизни. Дань уважения бывшему главе государства отдают ведущие итальянские политики.

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Прощание продолжится в понедельник, доступ к гробу будет на несколько часов открыт для всех. Государственные похороны состоятся во вторник, который объявлен днём траура. При этом государственные и европейские флаги на зданиях госучреждений приспущены уже с пятницы.