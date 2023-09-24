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Голодовка против строительства автотрассы Кастр - Тулуза

Париж, иллюстративное фото
Париж, иллюстративное фото Авторское право Christophe Ena/AP
By Euronews
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Активисты выступают против строительства автотрассы между городами Кастр и Тулуза на юго-западе Франции. По их мнению, пользы от нее будет немного, а ущерб экологии - значительный.

Перед зданием Министерства экологического перехода Франции в Париже с 31 августа держит голодовку Тома Брай.

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Он и еще по меньшей мере семь участников акции выступают против строительства автомагистрали A69 между Тулузой и Кастром. Выигрыш во времени, по их мнению, будет незначителен, а ущерб экологии - серьёзен.

Брай обещает перейти к сухой голодовке, если их требования не будут услышаны. Такая голодовка может убить человека в течение нескольких дней: в воскресенье бригада медиков сняла активиста с дерева и увезла на скорой помощи в больницу.

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