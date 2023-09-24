Армения настаивает на необходимости направить миссию ООН в Нагорный Карабах

By Euronews

Глава МИД Армении, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, повторил призыв направить в Нагорный Карабах миссию Организации Объединенных Наций. Азербайджан проинформировал руководство ООН о ситуации в регионе и "плане реинтеграции" армянского населения.

Армения повторила призыв направить миссию ООН в Нагорный Карабах для мониторинга соблюдения прав человека, гуманитарной ситуации и безопасности.

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В то время как Азербайджан демонстрирует оружие, конфискованное в регионе, и заявляет о "плане реинтеграции" карабахских армян, министр иностранных дел Армении предупредил в ООН о том, что судьба сотен людей, проживающих на этой территории, остаётся неопределенной.

"Армения неоднократно предупреждала международное сообщество о необходимости четких и практических действий, включая развертывание межведомственной миссии ООН по оценке потребностей и установлению фактов в Нагорном Карабахе. Но международное сообщество, ООН, не смогло помочь людям в течение последних 9 месяцев – 285 дней", - отметил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

В Баку заявляют, что готовы к диалогу с Ереваном по Нагорному Карабаху и другим вопросам.

"Мы по-прежнему твердо убеждены в том, что и для Азербайджана, и для Армении существует историческая возможность установить добрососедские отношения и мирно сосуществовать бок о бок как два суверенных государства в рамках международно признанных границ", - заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

В своем выступлении в ООН Байрамов отметил, что "мобилизованы все силы для удовлетворения потребностей местного гражданского населения".

В Армении обеспокоены тем, что Азербайджан не ограничится военными действиями против Нагорного Карабаха.

"Следующей целью может стать насильственное навязывание Армении экстерриториального коридора, который пройдет через территорию Армении, но будет вне нашего контроля", - заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день власти непризнанной республики согласились сложить оружие и расформировать "Армию обороны Нагорного Карабаха".