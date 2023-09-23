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Новый удар по аннексированному Севастополю

Спутниковый снимок последствий удара 22 сентября
Спутниковый снимок последствий удара 22 сентября Авторское право HANDOUT / PLANET LABS PBC / AFP
By Ирина Шелудкова
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В Генштабе ВСУ заявляют о сложной оперативной обстановке на востоке и юге Украины.

На следующий день после украинского ракетного удара по зданию штаба Черноморского флота РФ в аннексированном Крыму вновь прогремели взрывы. Глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что системы ПВО сбили ракету. В городе будет проведена проверка готовности укрытий.

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Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки в пятницу погибли не менее девяти человек, среди раненых есть российские генералы.

Официального подтверждения этих данных нет. 

По оценкам Института изучения войны, контрнаступление Украины медленно продвигается на востоке и юге страны. В Запорожской области бронетехника ВСУ уже действует за последней линией российской обороны. 

В Генштабе ВСУ заявляют о сложной оперативной обстановке на востоке и юге Украины. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения в результате российских атак.

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