Канада увеличивает помощь Украине и ужесточает санкции против России

By Euronews

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду власти этой североамериканской страны заявили, что выделят Киеву дополнительный пакет помощи. Против Москвы введены новые санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте Канады и провел переговоры с премьер-министром страны Джастином Трюдо, который пообещал предоставить дополнительную финансовую и гуманитарную поддержку Украине.

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Оттава выделит Киеву еще 650 млн канадских долларов (452 млн евро). В рамках этой суммы Канада передаст Украине танки Leopard, обеспечит техническое обслуживание и ремонт бронетехники, предоставленной союзниками.

Кроме того Оттава ужесточила санкции против Москвы, добавив в санкционные списки 42 физических и 21 юридическое лицо.

В субботу Трюдо и Зеленский отправятся в Торонто, где встретятся с представителями украинской общины.

В результате ракетного удара, нанесенного Украиной по штабу Черноморского флота в Севастополе в пятницу, один человек пропал без вести. В здании возник пожар, который удалось локализовать только к вечеру.

В Херсоне оценивают ущерб, нанесенный российским ракетным обстрелом, в результате которого погибли по меньшей мере три человека. По данным украинских властей, большая часть из 40 выпущенных Россией ракет была сбита.