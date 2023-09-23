Польша будет поддерживать Украину и противостоять недобросовестной конкуренции

By Euronews

Польша намерена "стоять плечом к плечу с Украиной" сколько потребуется, заявил глава польского МИД, но также будет противостоять любой недобросовестной конкуренции. Збигнев Рау призвал не превращать зерновой спор в "политический театр".

Варшава готова вести переговоры с Киевом по поводу эмбарго на импорт зерна, но для этого Украина должна отозвать жалобу, направленную во Всемирную торговую организацию. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши, пообещав также облегчить транзит украинского зерна через польскую территорию в другие страны.

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Украина обратилась в ВТО после того, как Евросоюз отменил эмбарго на поставки украинского зерна в пять европейских стран, однако Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке сохранили эту меру, чтобы не навредить своим сельхозпроизводителям.

Вопрос был поднят во время визита министра иностранных дел Польши Збигнева Рау в Нью-Йорк, где проходит 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Рау пообещал, что политика Варшавы в отношении Украины не изменится. То же самое сказал и президент Анджей Дуда, пообещав продолжать оказывать поддержку Украине. Вместе с тем он признал, что поставки сельскохозяйственной продукции из Украины на польский рынок стали предметом разногласий между странами. Дуда подчеркнул, что правительство должно поддерживать своих фермеров.