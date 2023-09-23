Франциск призвал не превращать колыбель цивилизации в могилу достоинства

В своей речи в Марселе понтифик осудил "воинственный национализм" европейских правительств и заявил, что феномен миграции требует общеевропейской ответственности.

Папа римский Франциск призвал лидеров стран Европы к общеевропейской ответственности, чтобы, по его словам, не превращать колыбель цивилизации — Средиземное море — в могилу человеческого достоинства.

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Понтифик в субботу принял участие в заключительной сессии встречи епископов Средиземноморья ("Средиземноморские встречи") в Марселе. В своей речи Франциск осудил "воинственный национализм" европейских правительств.

Правительства ряда европейских стран, включая Италию, Венгрию и Польшу, возглавляют ярые противники миграции.

"Те, кто рискует своей жизнью в море, не вторгаются, а ищут приюта. Миграционный феномен — это не столько сиюминутная чрезвычайная ситуация, которую всегда удобно использовать для пропаганды, играющей на страхе, сколько факт нашего времени", — заявил Франциск во Дворце Фаро. Он выразил уверенность, что этим процессом необходимо управлять "с помощью европейской ответственности, способной противостоять объективным трудностям".

В Марселе понтифик провел беседу тет-а-тет с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Макрон под давлением консерваторов и ультраправых подталкивает ЕС к укреплению внешних границ и более активной депортации тех, кому отказано во въезде.

В своей речи на встрече епископов Франциск призвал ЕС организовать легальный и регулярный прием мигрантов в достаточном количестве, уделяя особое внимание приему тех, кто спасается от войны, голода и бедности, а не "сохранению собственного благополучия".

В Марсе глава римско-католической церкви встретился также с волонтерами SOS Mediterranée, которые вручили ему детский спасательный жилет, напоминающий о жертвах среди людей, пытающихся добраться до Европы.

С начала года на берег Италии высадились более 130 тысяч мигрантов.

По данным ООН, в текущем году в Европу по Средиземному морю прибыли 178 500 мигрантов, около 2500 погибли либо пропали без вести.