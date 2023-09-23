В Нагорный Карабах доставлена гуманитарная помощь

Власти Азербайджана заявляют о "плане реинтеграции" карабахских армян.

Минобороны РФ сообщило об одном нарушение режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, ранен азербайджанский военнослужащий.

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В субботу в регион через Лачинский коридор впервые за долгое время были доставлены гуманитарные грузы Международного Комитета Красного Креста. Раненые были эвакуированы в местные больницы, куда также были доставлены медицинские принадлежности.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что диалог об интеграции с карабхскими армянами будет идти по нескольким направлениям. По его словам, Азербайджан "полон решимости реинтегрировать жителей армянского происхождения".

"Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для мирной жизни, её налаживания, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент будет всяческим этому способствовать", — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Президент Армении Ваагн Хачатрян опубликовал видеообращение, в котом предупредил, что угроза эскалации все еще существует.

Сотни карабахских армян спят на улице после проведения военной операции, в результате которой Азербайджан вернул контроль над регионом.