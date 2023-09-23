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Месса на стадионе: понтифик завершил визит в Марсель

Месса в Марселе
Месса в Марселе Авторское право Sebastien Nogier, Pool via AP
By Ирина Шелудкова
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Папа римский Франциск призвал ценить человеческую жизнь.

Папа римский Франциск завершил свой визит в Марсель мессой на стадионе "Велодром". В ней приняли участие 60 тысяч верующих. Еще тысячи людей встречали понтифика на улицах города.

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На массовом богослужении присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава римско-католичекой церкви вновь призвал европейские правительства открыть двери и делать больше для людей, бегущих от страданий и войны. 

"Наши мегаполисы и многие европейские страны, такие как Франция, в которых сосуществуют различные культуры и религии, в этом смысле бросают вызов эксцессам индивидуализма, эгоизма и замкнутости, порождающим одиночество и безразличие", — сказал понтифик. 

В своей речи папа Римский Франциск вновь напомнил , что выступает против эвтаназии, назвав ее "социальным злом" и симптомом "культуры одноразового потребления".  Он также выразил свое несогласие с абортами. По словам понтифика, человеческая жизнь отвергается не только "неприятием многих иммигрантов", но также и "бесчисленным множеством нерожденных детей и брошенных пожилых людей".

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