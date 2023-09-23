Сицилия: два человека погибли в результате пожаров

Не менее двух человек погибли на Сицилии в результате пожаров, охвативших несколько районов этого итальянского острова, включая окрестности Палермо. Жители нескольких городков были эвакуированы.

В пятницу пожарные заявили, что взяли возгорания под контроль, однако красный уровень угрозы на Сицилии сохраняется. РЕКЛАМА Причиной возникновения пожаров называют сильный ветер и высокие температуры. В пятницу столбик термометра поднимался до 34 градусов, значительно выше климатической нормы. С субботы синоптики прогнозируют дожди и понижение температуры. В этом году на Сицилии уже бушевали сильные пожары в июле и в августе.