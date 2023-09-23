EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Израиль атаковал объекты ХАМАС в Газе

Еще одна позиция террористов была атакована танком
Еще одна позиция террористов была атакована танком Авторское право Tsafrir Abayov/AP
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Израильские военные поразили три цели группировки ХАМАС в секторе Газа. Удар по двум из них, откуда предположительно боевики запускали "огненные шары" на территорию Израиля, был нанесен с помощью беспилотников.

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск с палестинской территории воздушных шаров с зажигательными устройствами, которые стали причиной нескольких пожаров на израильской территории.

РЕКЛАМА

Уже неделю на границе между сектором Газа и Израилем сохраняется напряженность, сопровождающаяся демонстрациями и столкновениями между палестинцами и израильскими военными. 

На Западном берегу реки Иордан сотни людей пришли на похороны одного из погибших в ходе перестрелки во время армейского рейда. На прошлой неделе, по данным палестинских медиков, там были убиты не менее пяти человек.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Израиль: пять дней обстрелов и противостояния

Израиль ликвидировал шестого командира "Палестинского исламского джихада"

Операция «Щит и стрела»

Западный берег реки иордан Израиль Сектор газа Палестино-израильский конфликт Израильская политика