Израиль атаковал объекты ХАМАС в Газе

By Euronews

Израильские военные поразили три цели группировки ХАМАС в секторе Газа. Удар по двум из них, откуда предположительно боевики запускали "огненные шары" на территорию Израиля, был нанесен с помощью беспилотников.

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск с палестинской территории воздушных шаров с зажигательными устройствами, которые стали причиной нескольких пожаров на израильской территории.

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Уже неделю на границе между сектором Газа и Израилем сохраняется напряженность, сопровождающаяся демонстрациями и столкновениями между палестинцами и израильскими военными.

На Западном берегу реки Иордан сотни людей пришли на похороны одного из погибших в ходе перестрелки во время армейского рейда. На прошлой неделе, по данным палестинских медиков, там были убиты не менее пяти человек.