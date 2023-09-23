Демонстрации против расизма и полицейского насилия во Франции

В стране прошли 116 манифестаций, организованных леворадикальными движениями.

В городах Франции прошли массовые демонстрации против расизма и полицейского насилия, организованные в основном леворадикальными организациями.

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В Париже в ходе манифестации произошло несколько инцидентов, когда рядом с протестующими образовалась колонна из сотен людей в черной одежде с капюшонами, которые забросали камнями полицейской машины и разгромили отделение банка.

Смерть три месяца назад 17-летнего подростка, убитого полицейским во время проверки в Нантере, вызвала волну беспорядков по всей Франции.