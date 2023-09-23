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Генассамблея ООН: "победить туберкулез к 2030 году"

A mobile billboard in Manhattan with advocacy messages about tuberculosis.
A mobile billboard in Manhattan with advocacy messages about tuberculosis. Авторское право AP Photo
By Глеб Шатуновский
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Новые цели по борьбе с эпидемией туберкулеза были внесены в Политическую декларацию, которая была утверждена мировыми лидерами в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

Цели на ближайшие пять лет включают охват 90% людей услугами по профилактике и лечению туберкулеза, предоставление пакетов соцльгот всем больным и лицензирование как минимум одной новой вакцины. 

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Открывая встречу, президент Генассамблеи Деннис Фрэнсис сказал: "Только что одобренная сегодня политическая декларация отражает важность подхода всего общества, всего правительства – и содержит научно обоснованные рекомендации по ликвидации туберкулеза к 2030 году".

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в 2021 году туберкулез убил более 1 миллиона человек, преимущественно в бедных странах, отметив, что это "болезнь неравенства".

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