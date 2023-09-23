EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

ЕС хочет сбалансированных торговых отношений с Китаем

Архивное фото
Архивное фото Авторское право Virginia Mayo/AP
By Ирина Шелудкова
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Валдис Домбровскис заявил в Шанхае, что ЕС не хочет отделяться от Китая, но должен защитить себя, если европейской открытостью злоупотребляют.

Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, отвечающий за вопросы торговли, заявил, что ЕС не хочет отделяться от Китая, но должен защитить себя, если европейской открытостью злоупотребляют. 

РЕКЛАМА

Выступая на саммите Bund в Шанхае,  Домбровскис назвал торговые отношения между ЕС и Китаем очень несбалансированными, так как дефицит торгового баланса составляет уже около 400 млрд евро. 

"В долгосрочной перспективе мы заинтересованы в том, чтобы идти по пути реформ и оставаться открытыми для международного сотрудничества. Здесь мы рассматриваем Китай как важного партнера. С которым ЕС хотел бы работать над созданием более сбалансированных торговых и инвестиционных отношений", — заявил вице-председатель Еврокомиссии. 

Сложившийся торговый дефицит Европейский Союз объясняет отчасти ограничениями, наложенными Китаем на европейские компании. 

Евросоюз стремится возобновить диалог с Китаем после его закрытия из-за COVID-19 на фоне растущей настороженности ЕС относительно тесных связей Пекина с Москвой.

Домбровскис встретится с китайскими чиновниками и европейскими компаниями, работающими в КНР. Экономический и торговый диалог, который состоится в понедельник между Домбровскисом и вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, станет "лакмусовой бумажкой" для обеих сторон, отмечают наблюдатели.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Пекин назвал антисубсидиарное расследование ЕС "актом протекционизма"

Посланник папы римского по Украине едет на переговоры в Китай

Китай готовится к удару «Саолы»

Китай Торговый дефицит Ес-китай Электромобили