ЕС хочет сбалансированных торговых отношений с Китаем

Валдис Домбровскис заявил в Шанхае, что ЕС не хочет отделяться от Китая, но должен защитить себя, если европейской открытостью злоупотребляют.

Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, отвечающий за вопросы торговли, заявил, что ЕС не хочет отделяться от Китая, но должен защитить себя, если европейской открытостью злоупотребляют.

РЕКЛАМА

Выступая на саммите Bund в Шанхае, Домбровскис назвал торговые отношения между ЕС и Китаем очень несбалансированными, так как дефицит торгового баланса составляет уже около 400 млрд евро.

"В долгосрочной перспективе мы заинтересованы в том, чтобы идти по пути реформ и оставаться открытыми для международного сотрудничества. Здесь мы рассматриваем Китай как важного партнера. С которым ЕС хотел бы работать над созданием более сбалансированных торговых и инвестиционных отношений", — заявил вице-председатель Еврокомиссии.

Сложившийся торговый дефицит Европейский Союз объясняет отчасти ограничениями, наложенными Китаем на европейские компании.

Евросоюз стремится возобновить диалог с Китаем после его закрытия из-за COVID-19 на фоне растущей настороженности ЕС относительно тесных связей Пекина с Москвой.

Домбровскис встретится с китайскими чиновниками и европейскими компаниями, работающими в КНР. Экономический и торговый диалог, который состоится в понедельник между Домбровскисом и вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, станет "лакмусовой бумажкой" для обеих сторон, отмечают наблюдатели.