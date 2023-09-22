Польша не снимет запрет на ввоз зерна из Украины, пока Варшава и Киев не найдут совместного решения

By Euronews

Роберт Телус, министр сельского хозяйства Польши, рассказал на каких условиях Варшава рассмотрит вопрос о снятии эмбарго на ввоз украинского зерна.

Польша готова обсуждать предложения по содействию транзиту украинского зерна, только при условии, что польские фермеры будут защищены.

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Вопреки решению Брюсселя Варшава продлила запрет на импорт зерна из Украины, что негативно сказалось на отношениях между двумя странами. Киев потребовал разрешения спора во Всемирной торговой организации.

На следующей неделе министр сельского хозяйства Польши встретится со своим украинским коллегой.

Роберт Телус, министр сельского хозяйства Польши: "Прежде всего, я хочу сказать, что мы не снимем наше эмбарго, пока не найдем совместное решение (с Киевом), которое будет безопасным и эффективным, чтобы интересы польских фермеров были защищены и украинское зерно не попадало на польский рынок. Это условие номер один".

Тем временем, несмотря на российскую блокаду, заработал украинский коридор в Черном море. Из порта Черноморск вышло судно, загруженное украинским зерном. Она направляется в Египет. На борту более 17 тысяч тонн пшеницы.

Ранее установленным коридором прошло еще одно судно с 3 тысячами тоннами пшеницы для Азии.

Движение судов возобновилось, несмотря на угрозы России считать их военными целями. Россия заявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы 17 июля, обосновав это несоблюдением договоренностей.