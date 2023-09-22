Украина и Польша активизируют борьбу с туберкулёзом среди беженцев

Российское вторжение и рост числа беженцев спровоцировали распространение лёгочных инфекций, в том числе в смертельно опасных формах с лекарственной устойчивостью.

Украина и Польша вместе со Всемирной организацией здравоохранения пытаются сдержать рост заболеваемости туберкулезом среди беженцев от российского вторжения.

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До войны Украина занимала второе место в Европе по распространению лёгочных инфекций и там уже были налажены строгие подходы к лечению этих заболеваний. В Польше ситуация была лучше, теперь врачам надо адаптироваться, – объясняет генеральный директор Института туберкулеза и болезней легких Стефан Весоловский:

«Раньше в Польше туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью не был серьезной проблемой... Начало войны изменило ситуацию: сейчас зарегистрировано более 100 случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, что примерно в три раза больше по сравнению с предыдущей ситуацией».

ВОЗ объявила борьбу с глобальной эпидемией туберкулеза своим приоритетом с 2015 года. Сейчас организация тесно сотрудничает с польскими властями. Это подтвердила спецпосланник ВОЗ по реагированию на ЧС в Украине Нино Бердзули:

«Когда люди стали бежать от войны в Украине, возникла необходимость гарантировать доступ к непрерывному лечению туберкулеза и обеспечить быструю диагностику новых случаев туберкулеза. Польские органы здравоохранения действовали очень быстро, чтобы отреагировать на эту проблему. Европейское отделение ВОЗ работало плечом к плечу с польскими властями и медучреждениями».

Когда Россия вторглась в Украину, около 4 млн. человек бежали через границу в Польшу, в основном женщины, дети и пожилые мужчины. Там остается около миллиона беженцев. ВОЗ, власти Польши и Украины работают над тем, чтобы туберкулез не усугубил и без того непростое положение этих людей.